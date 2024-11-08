NY株式7日（NY時間15:04）（日本時間05:04） ダウ平均43753.36（+23.43+0.05%） ナスダック19279.80（+296.34+1.56%） CME日経平均先物39610（大証終比：+370+0.94%） 欧州株式7日終値 英FT100 8140.74（-25.94-0.32%） 独DAX 19362.52（+323.21+1.70%） 仏CAC40 7425.60（+55.99+0.76%） 米国債利回り 2年債 4.204（-0.058） 10年債4.328（-0.104） 30年債4.536（-0.