■ＴＤＣソフト 1,283円(+90円、+7.5％) ＴＤＣソフト [東証Ｐ]が4日ぶり急反発。同社は7日午後1時ごろ、25年3月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の43億円から47億5000万円（前期比24.7％増）に引き上げた。売上高予想も430億円から440億円（同10.8％増）に上方修正。期初から各事業分野が堅調に推移しており、利益面ではプロジェクトマネジメントの徹底などで収益確保に努めたことが寄与するとして