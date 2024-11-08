2014年（平26）11月10日に83歳で亡くなった、高倉健さんの特集上映「没後10年高倉健特集銀幕での再会」が7日、東京・丸の内TOEIでスタートした。同所は、55年に「東映ニューフェイス」2期生として東映入りし、翌56年1月29日公開の「電光空手打ち」「流星空手打ち」（ともに津田不二夫監督）で主演デビューした高倉さん縁の劇場だが、25年夏の閉館が決まっている。場内には若き日の写真や代表作のポスターなどが飾られた。初日