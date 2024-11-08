◇関東地区大学野球選手権第4日・準々決勝日体大5―4共栄大（2024年11月7日横浜）日体大「1番・中堅」の期待の1年・小林が、先頭打者本塁打を含む2安打1打点と躍動した。初回に真ん中高めの直球を引っ張ると、右翼スタンドへ公式戦初本塁打。「自分が一番びっくりしました」と興奮気味に振り返った。準決勝、決勝が行われる8日は19歳の誕生日。「優勝して最高の一日にしたいので勝利に貢献できるバッティングをしたい