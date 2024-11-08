◇関東地区大学野球選手権第4日・準々決勝創価大7―6中央学院大（2024年11月7日横浜）上位2校が明治神宮大会（20日開幕）の出場権を獲得する関東地区大学野球選手権第4日は7日、準々決勝4試合が横浜スタジアムで行われた。創価大は延長10回タイブレークの末、7―6で中央学院大にサヨナラ勝ちした。来秋ドラフト候補の立石正広内野手（3年）が左越え3ランを含む2安打3打点で準決勝進出に貢献。横浜商大、日体大、白鴎大もベ