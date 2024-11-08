◇第49回社会人野球日本選手権第10日・準々決勝三菱重工East2―1日本製鉄鹿島（2024年11月7日京セラD）タイブレークの延長10回に三菱重工East・山中が決めた。一、二塁に走者を置いて先頭で打席に入り、右中間へサヨナラ二塁打。打席前に「（送り）バントはないから」と信頼して送り出してくれた佐伯功監督の期待にも応え「少しは恩返しできた」と誇った。今大会は調子が上がらず、この決勝打が2本目の安打。ドラフト4