「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日開幕、国立代々木競技場第一体育館）７日は試合会場で公式練習が行われ、２０２２年北京五輪男子銀メダリストで、大会２連覇がかかる鍵山優真（２１）＝オリエンタルバイオ・中京大＝は４回転４種類を着氷し、好調をアピールした。女子で世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）も状態を確認。ペアで２３年世界選手権優勝の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は２３年４月の国