日本サッカー協会は７日、千葉市内で会見を開き、２０２６年Ｗ杯アジア最終予選Ｃ組のインドネシア戦（１５日、ジャカルタ）と中国戦（１９日、アモイ）に臨む日本代表２７人を発表した。ＦＷ上田綺世（２６）＝フェイエノールト＝が太ももの負傷のため選外となり、ＦＷ古橋亨梧（２９）＝セルティック＝が昨年１０月以来、約１年ぶりの代表復帰。森保一監督（５６）は、古橋に“代役超え”の活躍を期待した。ここまでの最終予