11月8日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・水俣市大黒町（交差点違反）  ＜午後＞県道・・・阿蘇郡南小国町赤馬場（シートベルト・携帯電話）国道218・・・上益城郡山都町川野（スピード違反）国道324・・・天草市佐伊津町（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩