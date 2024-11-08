年内限りで引退する方針だったウシュバテソーロ（牡7＝高木）は来春まで現役を続行する見込みとなった。高木師が7日に発表。「オーナーの意向で厩舎所属の菅原明で東京大賞典（12月29日、大井）、来年はサウジC、ドバイワールドCに向かい、その後に引退する予定です」と話した。同馬は川田とのコンビで23年ドバイワールドCを制し、今年はサウジC、ドバイワールドCとも2着。2日のBCクラシックは10着だった。【次走】JBCスプリ