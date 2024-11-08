他チームはどうなの？誰が出るの？「ラグザスpresents第3回プレミア12」に出場する侍ジャパンは13日に1次ラウンド開幕戦のオーストラリア戦（バンテリンドーム）に臨む。14日には台湾に移動し、韓国、台湾（ともに台北ドーム）、キューバ、ドミニカ共和国（ともに天母）と対戦する予定。井端弘和監督（49）が対戦国を分析した。（取材・構成＝神田佑）韓国は10月24日から11月7日までソウルで代表練習を実施して参加35人から2