特定非営利活動法人日本医学ジャーナリスト協会は７日、医療分野の優れた報道を表彰する２０２４年度の「日本医学ジャーナリスト協会賞」の大賞に、「『移植見送り問題』を巡る一連の報道」（読売新聞東京本社臓器受け入れ断念取材班）を選んだと発表した。取材班は今年１月１日、脳死者から提供された臓器の移植実績が豊富な東京大など３大学病院で２３年、人員や病床の不足などを理由に、臓器の受け入れを断念する例が６０件