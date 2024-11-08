石破首相は今月中旬に予定する南米訪問後、米国に立ち寄り、米大統領選で勝利した共和党のトランプ前大統領と会談する方向で調整に入った。来年１月の就任前に対面会談で信頼関係を築き、日米同盟の安定化への布石としたい考えだ。両氏は７日には電話で会談し、早期に対面で会談することで一致した。複数の政府関係者が明らかにした。トランプ氏との会談場所は、拠点とするニューヨークか邸宅があるフロリダ州が有力だ。実現す