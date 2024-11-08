±ß½Ï¥¨¡¼¥¹¤Î?ÌµÍß¤Î£Í£Ì£ÂÄ©Àï?¤Ï·ë¼Â¤¹¤ë¤«¡£µð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£·Æü¡¢³¤³°£Æ£Á¸¢¹Ô»È¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¡ÖºòÆü¡¢¡Ê¿½ÀÁ½ñÎà¤ò¡Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ø¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤­¤ò´°Î»¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ôµåÃÄ¤¬°ÜÀÒÀè¸õÊä¤ËÉâ¾å¤¹¤ë°ìÊý¡¢´°Á´Éü³è¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â³¤¤òÅÏ¤ëÌ´¤òÁ´¤¯°Õ¼±¤»¤º¡¢ÌµÍß×÷Ã¸¡Ê¤à¤è