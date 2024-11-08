政府は、１０月末で終了した電気・ガス料金の負担軽減策を早期に再開する方向で調整に入った。物価高が続く中、家計を支援するために継続は不可欠だと判断した。再開時期は今後、検討する。月内に策定する総合経済対策に盛り込む方向だ。複数の政府関係者が明らかにした。政府が電気、都市ガスの小売り事業者に補助を行い、家庭への請求料金を引き下げる従来の手法を踏襲する。物価上昇を上回る賃上げが実現しておらず、支援を