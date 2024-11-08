虎のネクストブレーク候補はこの男や――。藤川球児監督（４４）率いる阪神は現在、秋季安芸キャンプの真っ最中。次世代を担う若虎たちが鍛錬に励む中、全国的にはこれまで全くの無名だった社会人１年目右腕が周囲からの高い評価を独り占めにしている。藤川新政権の発足に伴い、３年ぶりにタテジマに袖を通すことになった金村投手コーチが「阪神は相変わらずいい投手が多いけど、その中でもアイツはいい。来年は一軍のブルペン