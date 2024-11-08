写真週刊誌「FRIDAY」（講談社）が8日、グラビア文化の価値創造とさらなる業界の発展を願う「FRIDAYグラデミー賞」開催を発表した。創刊40周年を記念しての初開催で、最優秀グラドル賞など5部門の賞を用意。この日から始まる「推しグラドル投票」や写真集の累計販売数、サイト閲覧数などを独自ポイントに換算して審査し、25年1月10日にFRIDAY本誌、デジタル、公式X（旧ツイッター）で発表予定という。同誌は「FRIDAYは長年にわた