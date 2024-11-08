巨人からドラフト１位指名を受けた花咲徳栄・石塚裕惺（ゆうせい）内野手（１８）の連載第２回は、挫折から飛躍を遂げた中学時代を振り返る。念願の舞台はホロ苦い思い出になった。ロッテジュニアに選出され、目標としていた「ＮＰＢ１２球団ジュニアトーナメント」に出場。小学６年の石塚は決勝トーナメント進出がかかる一戦で先発マウンドを任された。しかし、初回に本塁打を浴びるなど６回５失点。「初の全国で舞い上がって