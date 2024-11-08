日本サッカー協会（JFA）は7日、W杯アジア最終予選のインドネシア戦（15日、ジャカルタ）と中国戦（19日、アモイ）に臨む日本代表メンバー27人を発表した。年内最後の2戦はいずれもアウェー。森保一監督（56）は千葉市内で会見し、国籍変更選手をそろえるなど未知なるチーム編成のインドネシアを警戒した。森保監督が謎に包まれる不気味な相手に警戒を強めた。インドネシアは旧宗主国のオランダなどから国籍変更した選手を擁し