米大リーグのＧＭ会議は７日（日本時間８日）、開催地の米テキサス州サンアントニオで最終日を迎え、閉幕した。会議最終日に日本から飛び込んできたのが、巨人・菅野智之投手が、海外ＦＡ権行使を申請し、球団側に受理された一報だ。１４日に正式公示され、１５日から交渉解禁となる。投資額が比較的低く、実績十分の菅野は、球団財政事情に関わらず人気物件。関心を示しているパドレス、カブスに加え、レッドソックス、パイレー