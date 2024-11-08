NY株式7日（NY時間14:16）（日本時間04:16） ダウ平均43743.69（+13.76+0.03%） ナスダック19247.46（+264.00+1.39%） CME日経平均先物39590（大証終比：+350+0.89%） 欧州株式7日終値 英FT100 8140.74（-25.94-0.32%） 独DAX 19362.52（+323.21+1.70%） 仏CAC40 7425.60（+55.99+0.76%） 米国債利回り 2年債 4.210（-0.052） 10年債4.343（-0.088） 30年債4.547（-0.