[11.7 ELリーグフェーズ第4節](ドーサン・アリーナ)※29:00開始<出場メンバー>[ビクトリア・プルゼニ]先発GK 16 M. JedličkaDF 3 S. MarkovićDF 5 J. PaluskaDF 21 V. JemelkaMF 6 L. ČervMF 22 CaduMF 23 L. KalvachMF 24 M. HavelMF 31 P. ŠulcMF 33 E. JirkaFW 80 P. Adu控えGK 1 F. WiegeleGK 13 M. TvrdoňMF 10 J. KopicMF 12 A. SojkaMF 18 J. MosqueraMF 19 C. SouaréMF 20 J. Pano&#3