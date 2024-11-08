[11.7 ELリーグフェーズ第4節](オールド トラフォード)※29:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 24 アンドレ・オナナDF 2 ビクトル・リンデロフDF 3 ヌセア・マズラウィDF 20 ディオゴ・ダロトDF 35 ジョニー・エバンスMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 16 アマド・ディアロMF 17 アレハンドロ・ガルナチョMF 18 カゼミーロMF 25 マヌエル・ウガルテFW 9 ラスムス・ホイルンド控えGK 1 アルタイ・バ