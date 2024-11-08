Howard SchneiderAnn Saphir[ワシントン ７日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は６─７日に開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．２５％ポイント引き下げ、４．５０─４．７５％とした。決定は全会一致。ＦＲＢは声明で、雇用市場が全般的に減速する中、インフレ率はＦＲＢが目標とする２％に向けて継続的に低下していると指摘。「経済活動は引き続き堅調なペースで