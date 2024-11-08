記者会見するFRBのパウエル議長＝7日、ワシントン【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は7日の連邦公開市場委員会（FOMC）で、主要政策金利を0.25％引き下げることを決めた。利下げは前回9月に続き2会合連続。堅調な米経済の維持に向けて利下げが必要だと判断した。パウエル議長は会合後の記者会見で、トランプ次期政権から辞任を要求された場合も応じない考えを示した。FRBは9月時点で、通常ペースの2回分となる0.5