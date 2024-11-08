【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「私の世代よりも上の方も年下の方も色んな世代の方に聴いていただけると嬉しいです」（Miyuki） KOMOREBIとMyMによる楽曲「DA.YO.NE」が、11月20日にリリースされる。 この楽曲は1994年に発売されたEAST END×YURIによる「DA.YO.NE」をリメイクした楽曲。プロデューサー陣にはPES、Matt Cab、MATZといった豪華なメンバーを起用し、平成の名曲にアレンジを加