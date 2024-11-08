NY株式7日（NY時間13:05）（日本時間03:05） ダウ平均43759.94（+30.01+0.07%） ナスダック19245.50（+262.04+1.38%） CME日経平均先物39585（大証終比：+345+0.87%） 欧州株式7日終値 英FT100 8140.74（-25.94-0.32%） 独DAX 19362.52（+323.21+1.70%） 仏CAC40 7425.60（+55.99+0.76%） 米国債利回り 2年債 4.210（-0.052） 10年債4.347（-0.084） 30年債4.553（-0.