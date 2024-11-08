今日8日、東京都心では最低気温が10℃を下回り、今シーズン初めて気温が10℃未満となりました。東京都心で今シーズン初の10℃未満今日8日は、日本の上空にはこの時期としては強い寒気が居座り、さらに晴れていることから、放射冷却も強まりました。東京都心では、午前3時9分に、気温9.8℃を観測し、今シーズン初めて気温が10℃未満となりました。また、全国的に冷え込みが強まっていて、午前3時現在、冬日(最低気温が0℃未満)の地