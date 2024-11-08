Maria MartinezHolger Hansen［ベルリン７日ロイター］ - ドイツ連立政権の崩壊を受け、２０２５年度予算が期限までに承認されない場合でも、同国はウクライナに確約した４０億ユーロ（４３億ドル）の軍事支援の大半を拠出できる公算が大きい。ドイツ予算委員会の関係者がロイターに明らかにした。ドイツのショルツ首相は６日、自由民主党（ＦＤＰ）のリントナー財務相を解任し、３党による連立政権が崩壊した。ハーベ