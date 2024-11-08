【ワシントン＝淵上隆悠】米民主党のバイデン大統領は７日午前（日本時間８日未明）、ホワイトハウスで国民向けに演説し、「私は大統領としての責務を果たし、来年１月２０日に平和的な権限移譲を行う」と述べた。５日に投票が行われた大統領選で共和党のトランプ前大統領の勝利が確実となって以降、バイデン氏が公で発言するのは初めて。バイデン氏は、「勝ったときだけ国を愛するというわけにはいかない。誰に投票したかに関