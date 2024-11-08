いわゆる“ルフィ事件”の実行役で、死刑判決を望んでいた永田陸人被告（23）に対し、裁判所が下した判断は無期懲役でした。【画像】「バカだから」闇バイトに応募…“ルフィ事件”実行役リーダー格に無期懲役「ルフィ」や「キム」などと名乗る指示役が暗躍した一連の広域強盗事件。東京・狛江市の事件で、永田被告は90歳の女性をバールで殴るよう指示して死亡させ、高級腕時計を奪った罪などに問われています。実行役のリーダー格