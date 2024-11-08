［ブダペスト７日ロイター］ - ウクライナのゼレンスキー大統領は７日、欧州各国の指導者に対し、ロシアの脅威に対抗するため「力による平和」のアプローチを採用するよう呼びかけた。前日６日に米大統領選で勝利を宣言したトランプ前大統領は、ロシアとの戦争におけるウクライナへの軍事的・財政的支援の規模を批判しており、今後の米国の政策に不確実性をもたらすとみられる。ゼレンスキー氏は、トランプ氏の「国際情勢