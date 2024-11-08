資生堂中国ＣＥＯ「輸入博の大きな影響力実感」【新華社上海11月7日】中国上海市で開幕した中国国際輸入博覧会には、資生堂が2019年から6年連続で出展を果たし、新製品を含む多くの商品を展示している。資生堂中国の梅津利信最高経営責任者（CEO）が初日の5日、新華社の取材に応じ、出展への意気込みを語った。梅津氏は昨年も輸入博に参加し「影響力の大きさを感じた」。中国政府の高いコミットメントを知り、自社のビジネスに