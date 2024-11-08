Number_iの岸優太が出演する池田模範堂のひび・あかぎれ治療薬「ヒビケアシリーズ」の新商品「ヒビケアパッド」の新テレビCM「巨大パッケージ」篇が、本日11月8日より全国にて放送される。岸はNumber_i結成後初の単独CM出演となる。【動画】「ヒビケア」のテーマカラーである赤を基調とした背景にスーツ姿でスタイリッシュな岸が登場！ヒビケアシリーズ「巨大パッケージ」篇CMは、ひび割れ悩みアンバサダーとしてスタイリッ