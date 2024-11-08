アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、7日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（毎週木曜深0：00）に出演。7日にYouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』にてグループの副キャプテンを三期生の高橋未来虹（高＝はしごだか）が務めることが発表されたことについて言及した。【写真】美しいボディラインを披露した松田好花冒頭、高橋が副キャプテンとなったことについて触れた松田は「私