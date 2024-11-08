人気のふるさと納税トップ10に、初めて日用品が入りました。7日、ふるさと納税サイト「さとふる」が2024年の返礼品人気ランキングを発表しました。栄えある第1位は、大定番「北海道・紋別市のオホーツク海産のホタテ」が6年連続で選ばれました。その後も、定番の厚切り牛タンや2房で約1kgのシャインマスカット、割安の訳アリシリーズが続きます。そして第5位にはトイレットペーパー、第6位にはボックスティッシュがランクイン。物