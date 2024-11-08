2021年からスタートした名盤再発シリーズ『マスターピース・コレクション』から、女性アーティストの作品をピックアップした「フィーメル・シティポップ名作選」の第4弾のリリースが決定。岩崎宏美4作品を12月25日（水）に再発売する。世界のシティポップ・ファンに人気の高い楽曲「Street Dancer」が収録された『WISH』（1980年作品）、玉置浩二の提供曲「Morning Breeze」、筒美京平作メローグルーヴ「二人の午後に」などを収録