もみ殻生まれの新素材、作ったのはアパレルのイメージがない企業です。バボちゃんのかわいらしいプリントが施されたTシャツ。これに使われている生地をピンク色の特殊な液体に浸してかき混ぜると、液体が透明に。実はこの素材、開発したのはアパレルとは縁がないように思える世界的企業。常識破りの挑戦の陰には、地球環境に向き合う真摯（しんし）な思いがありました。東京・港区にあるソニーグループ本社。エレクトロニクス事業