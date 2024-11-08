【マジック：ザ・ギャザリング 「ファウンデーションズ」】 11月15日発売 参考価格： 550円（税込、プレイ・ブースター） 550円（税込、ジャンプスタート・ブースター） 2,970円（税込、コレクター・ブースター） 3,300円（税込、ビギナー・ボックス） ウィザ&#1254