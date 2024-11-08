EPC首脳会合に出席したウクライナのゼレンスキー大統領（中央）＝7日、ブダペスト（AP＝共同）【ブダペスト共同】欧州連合（EU）加盟国と近隣諸国の新たな連合体「欧州政治共同体（EPC）」の5回目の首脳会合が7日、ハンガリーの首都ブダペストで開かれた。EUの枠を超えて一堂に会した各国首脳は、ロシアの侵攻を受けるウクライナの支援に消極的なトランプ氏の米大統領選勝利から一夜明け、ウクライナとの結束を演出する狙いだ。