昨日7日、青森県八甲田山系の酸ケ湯では、気温が0度未満で経過し、今シーズン、全国で初の真冬日になりました。全国で今シーズン初の真冬日昨日7日の最高気温は、八甲田山系の酸ケ湯でマイナス1.1℃で、一日を通して0度を下回ったままでした。全国のアメダス(富士山を除く)で、今シーズン初の真冬日になりました。※真冬日とは、最高気温が0度未満の日のことです。なお、昨シーズン初めての真冬日は、11月12日で、最高気温は八甲田