１９６５年：南ベトナムのグエン・カオ・キ首相が来韓１９９１年：盧泰愚（ノ・テウ）大統領が朝鮮半島の非核化を宣言１９９５年：国連安全保障理事会の非常任理事国に初選出２００１年：金大中（キム・デジュン）大統領が民主党総裁の辞任を表明２００５年：北朝鮮による拉致被害者の漁船乗組員が１８年ぶりに家族と再会２００７年：国連経済社会理事会の理事国に選出２００９年：日本の植民地支配に協力した人物をまとめた「親日