Raspberry Pi公式SSD「Raspberry Pi SSD」が2024年10月23日に登場しました。Raspberry Pi開発チームからRaspberry Pi SSDの256GBモデルが届いたので、実際に使って「転送速度」「Raspberry Pi 5への接続手順」などを確かめてみました。Buy a Raspberry Pi SSD - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/ssd/Raspberry Pi hardware - Raspberry Pi Documentationhttps://www.raspberrypi.com/documentation/computers/ra