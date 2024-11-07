プラダ(PRADA)から、2024年クリスマスに向けたレディースバッグ、シューズが登場。プレイフルなチャームを飾ったレザーバッグやシアリングバッグクリスマスシーズンの華やかな雰囲気にぴったりなのが、プレイフルなバッグチャーム付きの「プラダ ソフトサウンド」バッグ。柔らかなナッパレザーで仕立てたボックスフォルムのショルダーバッグに、チェーンやカラフルなロープ、アイコニックな「トライアングルロゴ」のストラップ、レ