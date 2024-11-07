バレンシアガ(BALENCIAGA)から、ウィメンズ・メンズの新作スニーカー「6XL」が登場。くびれた“アワーグラスシェイプ”の「6XL」スニーカー「6XL」スニーカーは、クラシックなスポーツスニーカーを再解釈し、ハイブリッドデザインと変形の要素を加えて存在感のある佇まいに仕上げたボリュームスニーカーだ。特徴的な厚底のソールは、中央部に向かってくびれ“アワーグラスシェイプ”に。ダイナミックなカーブにより、履いて歩くと