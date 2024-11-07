日本時間２２時３０分に米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第3四半期）、新規失業保険申請件数（10/27 - 11/02）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第3四半期）22:30 予想2.3%前回2.5%（非農業部門労働生産性・前期比) 予想0.8%前回0.4%（単位労働費用・前期比) 新規失業保険申請件数（10/27 - 11/02）22:30 予想N/A前回21.6万