非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第3四半期）22:30 結果2.2% 予想2.3%前回2.1%（2.5%から修正）（非農業部門労働生産性・前期比) 結果1.9% 予想0.8%前回2.4%（0.4%から修正）（単位労働費用・前期比)