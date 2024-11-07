西武からドラフト会議で育成１位指名を受けた大宮東の冨士大和投手が７日、入団交渉に臨み、支度金３５０万円、年俸２８０万円（金額はいずれも推定）で入団に合意した。交渉を終えた冨士は「これからプロ野球選手としての生活が始まるので、１年目からしっかり頑張りたい」と気を引き締めた。埼玉・さいたま市出身で、中学３年時には埼玉西武ライオンズジュニアユースのメンバーにも選出された地元の有望株左腕。今度はプロ