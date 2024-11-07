ポンド買い反応、英中銀が来年と再来年のインフレ見通し引き上げ＝ロンドン為替 英中銀は予想通り政策金利を２５ｂｐ引き下げ、４．７５％と発表した。インフレ見通しでは２５年と２６年を０．５ポイント引き上げた。これを受けて、ポンドは買いの反応を示している。ポンドドルは1.29ちょうど付近から1.2940付近まで買われた。 GBP/USD1.2931GBP/JPY199.09EUR/GBP0.8322