出発前に取材に応じるノルディックスキー複合男子の渡部暁斗＝7日、羽田空港ノルディックスキー複合男子の渡部暁斗（北野建設）が7日、ワールドカップ（W杯）の事前合宿を行うノルウェーへの出発前に羽田空港で取材に応じ、集大成とする2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪を見据え「しっかりと結果を出して、他の選手にプレッシャーを与えられるような戦いをしていきたい」と抱負を語った。W杯は29日にフィンランドのル